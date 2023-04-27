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قم بحماية هاتفك وتخلص من المكالمات غير المرغوب فيها باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-27 17:31:32

في العصر الرقمي اليوم ، من الضروري أن يكون لديك خدمة VPN موثوقة يمكنها أن توفر لك وصولاً آمنًا وسريعًا إلى الإنترنت. وهنا يأتي دور isharkVPN. بفضل تقنية التسريع المتطورة ، تضمن isharkVPN حصولك على أفضل سرعة إنترنت ممكنة مع الحفاظ على أمان بياناتك الحساسة.



لكن لماذا تحتاج إلى VPN في المقام الأول؟ الجواب بسيط - لحماية خصوصيتك على الإنترنت. يمكن لمزودي خدمة الإنترنت (ISPs) والجهات الخارجية الأخرى تتبع أنشطتك عبر الإنترنت واستخدام تلك البيانات للإعلان المستهدف. في بعض الحالات ، يمكن للمتسللين سرقة معلوماتك الشخصية ، مثل تفاصيل بطاقة الائتمان أو أرقام الضمان الاجتماعي.



علاوة على ذلك ، أصبحت مكالمات البريد العشوائي مشكلة متنامية في السنوات الأخيرة. أفادت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أن المستهلكين تلقوا أكثر من 4.6 مليار مكالمة آلية شهريًا في عام 2020 ، بزيادة قدرها 313٪ عن عام 2017. قد لا تكون مكالمات البريد العشوائي هذه مزعجة فحسب ، بل قد تكون خطيرة أيضًا ، حيث يستخدمها المحتالون لخداع الناس للتبرع. معلوماتهم الشخصية.



مع isharkVPN ، يمكنك حظر المكالمات غير المرغوب فيها وحماية خصوصيتك في نفس الوقت. تستخدم خدمة VPN الخاصة بنا خوارزمية معقدة لتصفية المكالمات والنصوص غير المرغوب فيها قبل أن تصل إلى جهازك. يمكنك أيضًا الاستمتاع بتجربة تصفح أسرع وأكثر سلاسة مع تقنية التسريع الخاصة بنا ، والتي تعمل على تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول.



في الختام ، إذا كنت تبحث عن خدمة VPN موثوقة وآمنة يمكنها مساعدتك في معالجة المشكلة المتزايدة لمكالمات البريد العشوائي ، فإن isharkVPN هو الخيار الصحيح. من خلال أحدث التقنيات لدينا ، يمكنك الاستمتاع بإمكانية الوصول السريع والآمن إلى الإنترنت ، وحظر المكالمات غير المرغوب فيها ، وحماية خصوصيتك جميعًا في نفس الوقت. جرب isharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تزداد مكالمات البريد العشوائي سوءًا ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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