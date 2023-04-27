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عزز الخصوصية والسرعة عبر الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-27 17:31:34

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تريد استعادة السيطرة على خصوصيتك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator!



تسمح تقنيتنا المتطورة بسرعات إنترنت فائقة السرعة ، مما يضمن أنك لن تعاني أبدًا من خلال تخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا أو بطء التنزيل مرة أخرى. مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع ببث سلس عبر الإنترنت والألعاب وتجارب التصفح.



ولكن هذا ليس كل شيء - تضمن سياسة التشفير وعدم الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بنا أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت خاصة تمامًا. قل وداعًا للإعلانات المستهدفة والتتبع الغازي ، وقل مرحبًا لإخفاء الهوية الحقيقي عبر الإنترنت.



بالحديث عن الإعلانات المستهدفة ، هل تعلم أنها يمكن أن تضر خصوصيتك على الإنترنت؟ تم تصميم هذه الإعلانات خصيصًا لتناسب معلوماتك الشخصية وعاداتك في التصفح ، مما يعني أنه يمكن للشركات استخدام هذه البيانات للتلاعب بإجراءاتك وقراراتك. لا يعتبر هذا انتهاكًا لخصوصيتك فحسب ، بل قد يكون أيضًا خطيرًا إذا وقعت معلوماتك الشخصية في الأيدي الخطأ.



لهذا السبب تلتزم iSharkVPN Accelerator بمساعدتك على التحكم في خصوصيتك على الإنترنت. تحمي تقنية التشفير المتقدمة الخاصة بنا معلوماتك الشخصية من أعين المتطفلين ، وتضمن سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بنا أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت خاصة.



لا تكتفي بسرعات الإنترنت المنخفضة والإعلانات المستهدفة الغازية. قم بالترقية إلى iSharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بسرعات فائقة وخصوصية حقيقية عبر الإنترنت. اشترك الآن واتخذ الخطوة الأولى نحو تجربة أكثر أمانًا وأسرع وخصوصية عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تكون الإعلانات المستهدفة سيئة ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100 ٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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