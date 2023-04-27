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التدوين > حماية خصوصيتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

حماية خصوصيتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-27 11:10:28
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المحدود لبعض المواقع؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator.

مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة والوصول إلى أي موقع ويب من أي مكان في العالم. تضمن تقنيتنا المتقدمة أن أنشطتك عبر الإنترنت آمنة ومأمونة ، مما يوفر راحة البال أثناء التصفح.

ولكن ماذا عن سجل البحث الخاص بك؟ هل سبق لك أن حاولت حذفه ، لتجد أنه يستمر في الظهور مرة أخرى؟ هذه مشكلة شائعة يواجهها العديد من مستخدمي الإنترنت ، لكن iSharkVPN Accelerator لديه الحل. تقوم خدمة VPN الخاصة بنا بتشفير نشاطك عبر الإنترنت ، مما يجعل من المستحيل على أي شخص عرض أو الوصول إلى سجل البحث الخاص بك.

فلماذا لا تجرب iSharkVPN Accelerator؟ من خلال خدمتنا الموثوقة والآمنة ، يمكنك الاستمتاع بتجربة إنترنت سريعة وغير مقيدة مع الحفاظ على خصوصية أنشطتك عبر الإنترنت. اشترك الآن واختبر الفرق بنفسك.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك لماذا لا أستطيع حذف سجل البحث الخاص بي ، والاستمتاع بالتصفح الآمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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