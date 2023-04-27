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اكتشف فوائد مسرع isharkVPN وحل مشكلة محرك بحث Yahoo

ishark blog article

2023-04-27 11:12:57

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مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك أن تطمئن إلى أن أنشطتك عبر الإنترنت آمنة تمامًا ومحمية من أعين المتطفلين. تضمن تقنية التشفير الحديثة الخاصة بنا أن تظل بياناتك خاصة ، حتى من مزود خدمة الإنترنت الخاص بك.



فلماذا تغير محرك البحث الخاص بك إلى Yahoo؟ من المحتمل أن تكون إعدادات المستعرض الخاص بك قد تم تغييرها بواسطة برامج ضارة أو ملحقات مستعرض غير مرغوب فيها. ولكن مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك استعادة التحكم في متصفحك والاستمتاع بتصفح سريع وآمن دون أي انقطاع.



لا تدع القيود عبر الإنترنت أو تهديدات القرصنة تعيق تجربتك على الإنترنت بعد الآن. اشترك في iSharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بوصول غير مقيد إلى الويب.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تغير محرك البحث الخاص بي إلى yahoo ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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