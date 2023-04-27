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التدوين > حماية تصفح الإنترنت الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator

حماية تصفح الإنترنت الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-27 11:13:12
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المحدود إلى المحتوى عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN. بفضل تقنيتها المتقدمة ، يمكن أن توفر لك iSharkVPN سرعات فائقة مع الحفاظ أيضًا على نشاطك عبر الإنترنت آمنًا.

لكن ربما لاحظت شيئًا غريبًا مؤخرًا. تحول محرك البحث الخاص بك فجأة إلى Yahoo ، ولست متأكدًا من السبب. لا تقلق - فهذه مشكلة شائعة يمكن حلها بسهولة باستخدام iSharkVPN.

يتتبع العديد من مزودي خدمة الإنترنت (ISP) ومحركات البحث نشاطك وموقعك على الإنترنت ، مما قد يؤدي إلى إعلانات مستهدفة وعمليات اقتحام أخرى غير مرغوب فيها. باستخدام iSharkVPN ، يتم توجيه نشاطك عبر الإنترنت من خلال خادم آمن ، مما يجعل من الصعب على مزودي خدمة الإنترنت ومحركات البحث تتبعك.

لذا ، إذا مللت من بطء سرعات الإنترنت والتتبع غير المرغوب فيه ، فجرّب مسرع iSharkVPN اليوم. بفضل التكنولوجيا المتقدمة والأمان الذي لا يُضاهى ، يمكنك تصفح الويب بثقة وسهولة. قل وداعًا لـ Yahoo ومرحبًا بتجربة الإنترنت الأسرع والأكثر أمانًا.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تحول محرك البحث الخاص بي إلى yahoo ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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