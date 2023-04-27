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البث بشكل أسرع مع isharkVPN Accelerator: سر مشاهدة الشراهة للعائلة الحديثة على Netflix

ishark blog article

2023-04-27 11:13:52

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وخبرات البث البطيئة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



يمكن لتقنيتنا المتطورة أن تزيد من سرعات الإنترنت لديك بما يصل إلى 10x ، مما يمنحك تنزيلات سريعة للغاية وتدفقًا سلسًا. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن شبكة VPN الآمنة الخاصة بنا خصوصيتك على الإنترنت وتحميك من التهديدات الإلكترونية.



لكن لا تكتفي بكلامنا على محمل الجد - فحتى Netflix يعرف أهمية سرعات الإنترنت العالية. لهذا السبب أطلقوا العرض الناجح Modern Family من منصتهم في عام 2020 ، مشيرين إلى أن الإنترنت البطيء هو السبب الرئيسي لجودة البث المنخفضة.



ولكن مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بجميع برامجك وأفلامك المفضلة دون أي انقطاع أو تخزين مؤقت. فلماذا تستقر على الإنترنت البطيء بينما يمكنك الحصول على سرعات فائقة مع مسرع isharkVPN؟ جربه اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا أخرج Netflix عائلة عصرية ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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