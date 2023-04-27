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عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator وتعطيل IPv6

ishark blog article

2023-04-27 11:14:44

هل تبحث عن خدمة VPN موثوقة وسريعة؟ لا تنظر إلى أبعد من isharkVPN ، مزود VPN الأول الذي يوفر سرعات متسارعة وميزات أمان متطورة.



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة دون التضحية بالخصوصية أو الأمان. تضمن تقنية التسريع المتقدمة الخاصة بنا أن يكون اتصالك دائمًا سريعًا وسريع الاستجابة ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.



ولكن هذا ليس كل شيء - نوصي أيضًا بتعطيل IPv6 للحصول على اتصال أسرع وأكثر أمانًا. إليكم السبب:



- يمكن أن يمثل IPv6 خطرًا أمنيًا: بينما تم تصميم IPv6 لتحسين الأمان ، إلا أنه يمكن أن يجعل شبكتك أكثر عرضة للهجمات. من خلال تعطيل IPv6 ، يمكنك تقليل مخاطر تعرضك للاستهداف من قبل مجرمي الإنترنت.



- يمكن أن يتسبب IPv6 في حدوث مشكلات في الاتصال: قد لا تتوافق بعض مواقع الويب والخدمات مع IPv6 ، مما يتسبب في حدوث مشكلات في الاتصال وسرعات بطيئة. يمكن أن يساعد تعطيل IPv6 في ضمان أن يكون اتصالك مستقرًا وموثوقًا به دائمًا.



- IPv6 ليس ضروريًا دائمًا: بينما أصبح IPv6 أكثر انتشارًا ، لا تزال العديد من مواقع الويب والخدمات تعمل باستخدام IPv4. لن يؤثر تعطيل IPv6 على قدرتك على الوصول إلى هذه المواقع ، ولكنه سيساعد في ضمان أن يكون اتصالك سريعًا وآمنًا قدر الإمكان.



لذا ، إذا كنت تبحث عن شبكة افتراضية خاصة توفر سرعات فائقة وأمنًا من الدرجة الأولى ، فلا تنظر إلى أبعد من isharkVPN. وتأكد من تعطيل IPv6 للحصول على أفضل تجربة ممكنة!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تعطيل IPv6 والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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