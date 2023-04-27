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حماية خصوصيتك وتسريع الإنترنت الخاص بك مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-27 11:15:06

هل سئمت التعامل المستمر مع سرعات الإنترنت البطيئة؟ هل تجد نفسك تتساءل عن سبب استمرار ظهور الإعلانات على هاتفك؟ إذا كان الأمر كذلك ، فإن مسرع iSharkVPN هو الحل الذي تبحث عنه.



تم تصميم مسرع iSharkVPN لتحسين سرعة الإنترنت لديك بشكل كبير من خلال تحسين اتصال الشبكة لديك. باستخدام هذه الميزة ، يمكنك الاستمتاع بتجربة تصفح أسرع وتدفق فيديو أكثر سلاسة وتنزيلات أسرع. لا مزيد من انتظار تحميل الصفحات أو تخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا ، يضمن مُسرع iSharkVPN أن يكون اتصالك بالإنترنت أسرع ما يمكن.



ولكن ماذا عن تلك الإعلانات المزعجة التي تظهر باستمرار على هاتفك؟ يتساءل الكثير من الناس لماذا يستمرون في رؤية الإعلانات ، حتى عندما لم يبحثوا عن أي شيء متعلق بها. الجواب بسيط: متتبعات الإعلانات. تستخدم الشركات متتبعات الإعلانات لجمع معلومات حول عادات التصفح والتفضيلات الشخصية الخاصة بك ، ثم استخدام تلك المعلومات لعرض الإعلانات المستهدفة. قد يكون هذا مزعجًا وغالبًا ، لكن مسرع iSharkVPN يأتي أيضًا مع مانع إعلانات مدمج يمنع هذه الإعلانات من الظهور على هاتفك.



باستخدام مسرّع iSharkVPN ومانع الإعلانات ، يمكنك الاستمتاع بتجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا. قم بحماية خصوصيتك وتسريع اتصالك بالإنترنت مع iSharkVPN اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تظهر الإعلانات على هاتفي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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