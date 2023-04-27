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حماية خصوصيتك مع iSharkVPN Accelerator وإيقاف المكالمات غير المعروفة

ishark blog article

2023-04-27 11:15:29

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN! مع iSharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة والوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا من جميع أنحاء العالم.



ولكن ماذا عن تلك المكالمات المزعجة من أرقام مجهولة؟ لقد قام iSharkVPN بتغطيتك هناك أيضًا. يشتمل برنامجنا على ميزة معرف المتصل المضمنة التي يمكن أن تساعدك في تحديد مكالمات البريد العشوائي وحظرها. لا مزيد من الانقطاعات أثناء عملك أو وقت فراغك!



فلماذا تختار iSharkVPN على مزودي VPN الآخرين؟ تضمن تقنيتنا الحديثة أقصى درجات الأمان والخصوصية لنشاطك على الإنترنت. نقدم أيضًا واجهة سهلة الاستخدام ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لضمان تجربة سلسة لجميع مستخدمينا.



لا تفوت فوائد مسرع iSharkVPN. اشترك اليوم وتحكم في تجربة الإنترنت الخاصة بك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا أتلقى مكالمات من أرقام غير معروفة ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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