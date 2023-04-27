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حماية خصوصيتك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-27 11:15:36

هل سئمت من أن سرعة الإنترنت لديك أبطأ من سرعة الحلزون؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! من خلال تقنيتنا المتطورة ، نضمن لك سرعات إنترنت فائقة السرعة بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.



لكن هذا ليس كل شيء - هل تساءلت يومًا عن سبب ظهور اقتراحات الأصدقاء على Facebook؟ كل ذلك بفضل تقنية VPN الخاصة بنا. تتم مراقبة نشاطك على الإنترنت ، بما في ذلك استخدامك للفيسبوك ، بواسطة متتبعين للبيانات. تجمع أدوات التتبع هذه معلومات مثل موقعك وسجل التصفح وحتى أنواع المحتوى التي تتفاعل معها. تُستخدم هذه المعلومات بعد ذلك لاقتراح أصدقاء قد يكون لديهم اهتمامات مماثلة أو موجودين في نفس المنطقة التي تعيش فيها.



ولكن مع isharkVPN ، يصبح نشاطك على الإنترنت مجهول الهوية تمامًا. يظل موقعك وسجل التصفح وتفضيلات المحتوى خاصة ، مما يعني اختفاء اقتراحات الأصدقاء المزعجة. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال تقنية التسريع الخاصة بنا ، يتم تعزيز سرعة الإنترنت لديك بشكل أكبر ، مما يمنحك تجربة إنترنت سلسة حقًا.



فما تنتظرون؟ اشترك في isharkVPN اليوم واستمتع بأسرع اتصال إنترنت وأكثره أمانًا. قل وداعًا للسرعات البطيئة واقتراحات الأصدقاء غير المرغوب فيها - ومرحبًا بتجربة أفضل عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تنبثق اقتراحات الأصدقاء على facebook ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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