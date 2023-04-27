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دافع عن نفسك من المحتالين باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-27 11:15:44

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند بث برامجك المفضلة أو تنزيل الملفات؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تضمن تقنيتنا المتطورة سرعات اتصال فائقة حتى تتمكن من الاستمتاع بالتدفق والتصفح دون انقطاع.



ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر isharkVPN أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى لحماية خصوصيتك على الإنترنت. من خلال خدمة VPN الخاصة بنا ، يتم تشفير نشاطك على الإنترنت ، مما يحافظ على معلوماتك الشخصية وهويتك عبر الإنترنت في مأمن من أعين المتطفلين.



بالحديث عن الخصوصية ، هل تلقيت تدفقًا من المكالمات الاحتيالية مؤخرًا؟ لسوء الحظ ، هذه مشكلة شائعة في العصر الرقمي اليوم. يستخدم المحتالون أساليب مختلفة مثل تزوير الأرقام وخداع الناس لمنحهم معلومات حساسة.



ومع ذلك ، مع isharkVPN ، يمكنك منع هذه المكالمات غير المرغوب فيها من الوصول إليك في المقام الأول. تتيح لك ميزة حظر المكالمات تصفية المكالمات غير المرغوب فيها وإبعاد المحتالين.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة والمكالمات الاحتيالية تدمر تجربتك على الإنترنت. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات فائقة وميزات أمان من الدرجة الأولى.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا أتلقى الكثير من مكالمات الاحتيال ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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