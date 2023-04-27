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ابق في مأمن من مكالمات خطر البريد العشوائي باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-27 11:15:51

هل سئمت التعامل مع سرعات الإنترنت البطيئة؟ هل تتلقى عددًا كبيرًا من مكالمات خطر البريد العشوائي؟ إذا كان الأمر كذلك ، فإن مسرع iSharkVPN هو الحل الذي تبحث عنه.



مع مسرع iSharkVPN ، يمكنك تسريع اتصالك بالإنترنت وتحسين تجربتك على الإنترنت. لا مزيد من انتظار تحميل الصفحات أو تخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا. تم تصميم هذا المسرع لتحسين سرعة الإنترنت لديك بحيث يمكنك تصفح الويب بسهولة.



علاوة على ذلك ، يعمل مسرع iSharkVPN على حماية خصوصيتك عبر الإنترنت من خلال تشفير حركة المرور على الإنترنت. هذا يعني أن جميع بياناتك الحساسة تظل آمنة وسرية أثناء تصفح الويب.



ولكن ماذا عن مكالمات خطر البريد العشوائي المزعجة؟ يعمل مسرع iSharkVPN أيضًا على حمايتك من المكالمات غير المرغوب فيها عن طريق منع وصول أرقام البريد العشوائي إلى هاتفك. يمكن أن توفر لك هذه الميزة الوقت والإحباط من خلال القضاء على الانقطاعات المستمرة لمكالمات التسويق عبر الهاتف وعمليات الاحتيال.



في الختام ، iSharkVPN هو الحل الشامل لمشاكل الإنترنت الخاصة بك. بفضل سرعات الإنترنت المحسّنة والخصوصية المحسّنة وإمكانيات حظر البريد العشوائي ، يمكنك الاستمتاع بتجربة سلسة عبر الإنترنت دون أي انقطاع. جرب مسرع iSharkVPN اليوم وشاهد الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا أتلقى الكثير من المكالمات التي تنطوي على مخاطر البريد العشوائي ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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