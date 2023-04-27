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قم بحماية هويتك على الإنترنت وحافظ على أمانك مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-27 11:16:06

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل تقنيتنا القوية على تسريع اتصالك بالإنترنت وتسمح لك بتصفح الويب بلا حدود.



لكن هذا ليس كل شيء - مع isharkVPN ، يمكنك أيضًا حماية خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت. تضمن تقنية التشفير المتقدمة الخاصة بنا أن تظل معلوماتك الحساسة في مأمن من أعين المتطفلين ، سواء كنت تتصفح جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول.



وبالحديث عن الأجهزة المحمولة ، هل تلقيت مكالمات غير معروفة مؤخرًا؟ قد تكون هذه تجربة محبطة ومخيفة في بعض الأحيان ، لكن isharkVPN يمكن أن يساعدك. تحدد ميزة معرف المتصل الخاصة بنا تلقائيًا الأرقام المشبوهة أو غير المعروفة ، مما يساعدك على تجنب المكالمات غير المرغوب فيها وعمليات الاحتيال المحتملة.



فما تنتظرون؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بتجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا وأكثر أمانًا. قل وداعًا للسرعات البطيئة والمتصلين غير المعروفين - ومرحبًا بحرية الإنترنت مع isharkVPN.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا أتلقى مكالمات غير معروفة ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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