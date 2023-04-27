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قل وداعًا للمكالمات العشوائية باستخدام مسرع isharkVPN: دليل شامل

ishark blog article

2023-04-27 11:16:35

إذا كنت شخصًا تتعرض باستمرار للقصف بمكالمات البريد العشوائي ، فأنت لست وحدك. في الواقع ، تشير التقديرات إلى أن الأمريكيين يتلقون ما يقرب من 4 مليارات مكالمة آلية كل شهر. إنه أمر محبط ، ويستغرق وقتًا طويلاً ، ويمكن أن يكون خطيرًا إذا وقعت في عملية احتيال.



ولكن هل توقفت يومًا عن التفكير في كيفية حصول مرسلي البريد العشوائي على رقمك؟ في كثير من الأحيان ، يكون ذلك بسبب تسرب معلوماتك الشخصية أو بيعها لشركات خارجية. هذا هو المكان الذي يأتي فيه مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك حماية خصوصيتك على الإنترنت ومنع مشاركة معلوماتك الشخصية مع أطراف غير مرغوب فيها. من خلال تشفير اتصالك بالإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، يضمن برنامج isharkVPN أن نشاطك عبر الإنترنت يظل خاصًا وآمنًا.



ليس ذلك فحسب ، بل يمكن لمسرع isharkVPN أيضًا تحسين سرعة الإنترنت لديك عن طريق تقليل التخزين المؤقت والكمون. هذا يجعل دفق الفيديو وتنزيل الملفات في غاية السهولة.



لذلك إذا مللت من تلقي مكالمات بريد عشوائي باستمرار وتريد التحكم في خصوصيتك عبر الإنترنت ، ففكر في تجربة مسرع isharkVPN. إنه استثمار صغير يمكن أن يكون له تأثير كبير على حياتك اليومية.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا لدي الكثير من المكالمات غير المرغوب فيها ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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