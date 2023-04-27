التدوين > قم بتأمين جهاز iPhone الخاص بك وحظر المكالمات غير المعروفة باستخدام iSharkVPN Accelerator

قم بتأمين جهاز iPhone الخاص بك وحظر المكالمات غير المعروفة باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-27 11:17:42

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تريد حماية خصوصيتك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وأمن لا مثيل له على الإنترنت. تضمن تقنيتنا المتقدمة تحسين اتصالك بالإنترنت لتحقيق أقصى سرعة وكفاءة ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.



ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر مسرع isharkVPN أيضًا حماية فائقة للخصوصية عبر الإنترنت. تضمن بروتوكولات التشفير المتقدمة الخاصة بنا أن تظل بياناتك الشخصية وأنشطتك عبر الإنترنت آمنة تمامًا وخصوصية في جميع الأوقات ، مما يحميك من المتسللين والتهديدات الإلكترونية الأخرى.



وإذا كنت قد سئمت من تلقي مكالمات غير معروفة أو غير مرغوب فيها على جهاز iPhone الخاص بك ، فيمكن أن يساعدك برنامج isharkVPN في ذلك أيضًا. تتيح لك ميزات حظر المكالمات المتقدمة الخاصة بنا حظر المكالمات غير المرغوب فيها بسهولة وحماية معلوماتك الشخصية من عمليات الاحتيال أو الاحتيال المحتملة.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واختبر أقصى درجات سرعة الإنترنت والأمان وحماية الخصوصية. تجربتك على الإنترنت لن تكون هي نفسها!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا أستمر في تلقي مكالمات غير معروفة على جهاز iPhone الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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