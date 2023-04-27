التدوين > حماية خصوصيتك على الإنترنت مع iSharkVPN و DuckDuckGo

حماية خصوصيتك على الإنترنت مع iSharkVPN و DuckDuckGo

ishark blog article

2023-04-27 11:18:41

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء تصفح الويب؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تستخدم خدمتنا تقنية متقدمة لتحسين اتصالك وتوفير سرعات فائقة لجميع أنشطتك عبر الإنترنت.



سواء كنت تقوم ببث الأفلام أو ممارسة الألعاب أو مجرد تصفح الويب ، يضمن برنامج isharkVPN أنك لن تضطر أبدًا للتعامل مع أوقات التحميل أو بطء التحميل مرة أخرى. مع برنامجنا سهل الاستخدام ، يمكنك الاستمتاع بتصفح وتنزيل سلس دون أي انقطاع.



لكن الأمن هو أيضًا أولوية قصوى بالنسبة لنا. يقوم مسرع isharkVPN بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت بأعلى مستوى من الأمان ، لذلك يظل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا تمامًا. بالإضافة إلى أن خدمتنا متوافقة مع جميع أنظمة التشغيل والأجهزة الرئيسية ، لذا يمكنك الاستمتاع بإنترنت سريع وآمن على أي جهاز تستخدمه.



الآن ، قد تتساءل لماذا يستخدم الناس DuckDuckGo؟ الجواب بسيط: الخصوصية. DuckDuckGo هو محرك بحث لا يتتبع سجل البحث أو المعلومات الشخصية ، مما يجعله خيارًا رائعًا لأولئك الذين يقدرون خصوصيتهم على الإنترنت. باستخدام DuckDuckGo ، يمكنك تصفح الويب دون القلق من أن يتم تعقبك ، ويمكن أن يساعدك مسرع isharkVPN في الارتقاء به إلى المستوى التالي من خلال تشفير اتصالك والحفاظ على خصوصية بياناتك تمامًا.



لذلك إذا كنت تبحث عن إنترنت سريع وآمن ، فلا تبحث عن مسرع isharkVPN. جرب خدمتنا اليوم واختبر الفرق الذي يمكن أن تحدثه في تجربتك عبر الإنترنت!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا يستخدم الناس duckduckgo ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN