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قل وداعًا لمخاطر البريد العشوائي باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-27 11:19:26

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تريد حماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ إذا كان الأمر كذلك ، فأنت بحاجة إلى iSharkVPN Accelerator!



iSharkVPN Accelerator هو الحل الأمثل لجميع سرعات الإنترنت واحتياجات الأمان. مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وبث سلس وتجارب تصفح دون انقطاع.



لكن هذا ليس كل شيء! يحمي iSharkVPN Accelerator أيضًا خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت من خلال تشفير حركة المرور على الإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك. هذا يعني أنه لا يمكن لأي شخص التجسس على أنشطتك عبر الإنترنت ، ويمكنك الوصول إلى المحتوى المحظور من أي مكان في العالم.



بالحديث عن الأمان عبر الإنترنت ، هل تلقيت مكالمات غير مرغوب فيها مؤخرًا؟ انت لست وحدك! تعد مكالمات البريد العشوائي مشكلة متنامية تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. يمكن أن تكون هذه المكالمات مزعجة ومضيعة للوقت وحتى خطيرة. يمكنهم خداعك للكشف عن معلوماتك الشخصية أو تثبيت برامج ضارة على جهازك أو سرقة هويتك.



لكن لا تقلق ، يمكن أن يساعدك iSharkVPN Accelerator في ذلك أيضًا! باستخدام iSharkVPN Accelerator ، يمكنك منع مكالمات البريد العشوائي من الوصول إلى هاتفك. يحظر iSharkVPN Accelerator مكالمات البريد العشوائي بناءً على أرقامهم ، لذلك لا داعي للقلق بشأن الرد عليها أو حظرها يدويًا.



في الختام ، إذا كنت ترغب في الاستمتاع بإنترنت سريع وآمن وخالي من البريد العشوائي ، فإن iSharkVPN Accelerator هو السبيل للذهاب. جربه اليوم وشاهد الفرق!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تستمر مخاطر البريد العشوائي في الاتصال بي ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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