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حماية خصوصيتك وحظر المكالمات غير المعروفة باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-27 11:19:34

هل تساءلت يومًا لماذا تستمر الأرقام المجهولة في الاتصال بك؟ هل سئمت التعامل مع سرعات الإنترنت البطيئة؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator!



iSharkVPN Accelerator هي تقنية رائدة تعمل على تحسين سرعة اتصالك بالإنترنت عن طريق تقليل زمن الوصول وزيادة النطاق الترددي. وهذا يعني تنزيلات أسرع ودفق فيديو أكثر سلاسة وأداء أفضل عبر الإنترنت بشكل عام.



لكن هذا ليس كل شيء. يقدم iSharkVPN Accelerator أيضًا ميزات أمان متقدمة لحماية خصوصيتك على الإنترنت. من خلال التشفير العسكري الخاص بنا ، يتم حماية نشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين ، مما يمنحك راحة البال والحماية من التهديدات الإلكترونية.



وماذا عن تلك المكالمات المزعجة المجهولة؟ يقدم iSharkVPN Accelerator ميزة مدمجة لحظر المكالمات ، مما يتيح لك بسهولة حظر المكالمات غير المرغوب فيها من المسوقين عبر الهاتف أو المحتالين.



لكن لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد. شهد عملاؤنا الراضون تحسنًا كبيرًا في سرعة الإنترنت لديهم وتجربتهم الشاملة عبر الإنترنت. مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع باتصال إنترنت أسرع وأكثر أمانًا وأكثر أمانًا.



لا تدع الإنترنت البطيء والمكالمات غير المرغوب فيها تسبب لك الإحباط. جرب iSharkVPN Accelerator اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تستمر الأرقام المجهولة في الاتصال بي ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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