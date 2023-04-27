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قم بتأمين نشاطك عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-27 11:19:48

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وتتبع مواقع الويب المزعجة التي تتبع كل خطوة تقوم بها على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



تسمح تقنيتنا المتطورة بسرعات إنترنت فائقة ، مما يجعل البث والتصفح في غاية السهولة. بالإضافة إلى ذلك ، تقوم VPN الخاصة بنا بتشفير نشاطك عبر الإنترنت ، مما يحافظ على معلوماتك الشخصية في مأمن من أعين المتطفلين.



لكن لماذا تستخدم مواقع الويب أدوات التتبع في المقام الأول؟ إنها تسمح للشركات بجمع معلومات حول عادات التصفح والتفضيلات وحتى الموقع. تُستخدم هذه المعلومات بعد ذلك لاستهدافك بالإعلانات والمحتوى المخصص.



ومع ذلك ، مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة البال مع العلم أن نشاطك مشفر وأن معلوماتك الشخصية تظل سرية.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة وأجهزة التتبع الغازية. جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بحرية وأمان التصفح الخاص حقًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تقوم بتتبع جهات اتصال مواقع الويب ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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