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قم بحماية خصوصيتك على الإنترنت مع iSharkVPN - وداعًا للمكالمات غير المعروفة

ishark blog article

2023-04-27 11:20:18

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت اللامتناهي؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تضمن تقنيتنا المبتكرة سرعات إنترنت فائقة السرعة ، بحيث يمكنك البث والتصفح والعمل دون انقطاع. مع مسرع isharkVPN ، لن تضطر أبدًا إلى الانتظار حتى يتم تحميل الفيديو مرة أخرى.



لكن الأمر لا يتعلق بالسرعة فقط - يقدم برنامج isharkVPN أيضًا أفضل ميزات الأمان ، بما في ذلك التشفير من الدرجة العسكرية وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات. لذلك يمكنك الراحة بسهولة مع العلم أن نشاطك عبر الإنترنت خاص وآمن.



وإذا سألت نفسك يومًا ، "لماذا يستمر رقم مجهول في الاتصال بي؟" يمكن أن يساعد مسرع isharkVPN في ذلك أيضًا. تتيح لك ميزة حظر المكالمات الخاصة بنا حظر المكالمات والنصوص غير المرغوب فيها من الأرقام غير المعروفة والمسوقين عبر الهاتف والبريد العشوائي. قل وداعًا للمكالمات المزعجة مرة واحدة وإلى الأبد.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم وابدأ في الاستمتاع بتصفح الإنترنت بشكل أسرع وأكثر أمانًا وأكثر هدوءًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا يستمر رقم مجهول في الاتصال ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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