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عزز سرعة الإنترنت لديك باستخدام iSharkVPN Accelerator واكتشف السبب وراء اقتراحات أصدقاء Facebook

ishark blog article

2023-04-27 11:20:48

هل تبحث عن سرعات إنترنت فائقة السرعة؟ لا تنظر إلى أبعد من تقنية تسريع isharkVPN!



تضمن تقنية التسريع المتطورة لدينا زيادة اتصال الإنترنت لديك إلى أقصى حد ممكن ، مما يسمح لك بالبث والتصفح والتنزيل بسرعات فائقة. مع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا للتخزين المؤقت والتأخير ، ومرحبًا بالتجارب السلسة عبر الإنترنت.



لكن هذا ليس كل ما تقدمه isharkVPN. هل تساءلت يومًا عن سبب تلقيك اقتراحات صداقة على Facebook؟ حسنًا ، هذا لأن Facebook يستخدم نشاطك على الإنترنت وموقعك لاقتراح أصدقاء قد تعرفهم أو لديك أصدقاء مشتركون معهم. هذا مجرد مثال واحد على كيفية تتبع نشاطك عبر الإنترنت واستخدامه دون علمك.



مع isharkVPN ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك عبر الإنترنت يظل خاصًا وآمنًا. تضمن تقنية التشفير المتقدمة لدينا حماية بياناتك من أعين المتطفلين ، مما يجعل من المستحيل على أي شخص تتبع نشاطك عبر الإنترنت أو سرقة معلوماتك الشخصية.



بالإضافة إلى ذلك ، يتيح لك isharkVPN تجاوز الرقابة والقيود الجغرافية ، مما يتيح لك الوصول إلى المحتوى الذي قد يكون محظورًا في منطقتك. سواء كنت مسافرًا إلى الخارج أو ترغب فقط في الوصول إلى محتوى غير متوفر في بلدك ، فإن isharkVPN يغطيك.



فلماذا تستقر على الإنترنت البطيء وغير الآمن بينما يمكنك التمتع بسرعات فائقة وأمن كامل عبر الإنترنت مع isharkVPN؟ سجل اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الحصول على اقتراحات الأصدقاء على facebook ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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