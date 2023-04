التدوين > قل وداعًا لـ Call of Duty Lag مع iSharkVPN Accelerator

قل وداعًا لـ Call of Duty Lag مع iSharkVPN Accelerator

2023-04-27 11:21:10

هل تحب لعب Call of Duty ولكنك تشعر بالإحباط باستمرار بسبب الاتصالات البطيئة والتباطؤ؟ لا تنظر إلى أبعد من ميزة تسريع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا للتباطؤ ومرحبا باللعب السلس. تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين اتصال الشبكة وتقليل زمن الوصول ، مما يضمن اللعب السلس دون أي انقطاع أو تأخير.



ولكن لماذا تتخلف Call of Duty كثيرًا في المقام الأول؟ هناك عدة أسباب ، منها:



- ازدحام الشبكة: عندما يستخدم عدد كبير جدًا من الأشخاص نفس الشبكة في نفس الوقت ، فقد يتسبب ذلك في حدوث تأخيرات وتأخر.

- المسافة من الخادم: إذا كنت تلعب على خادم بعيد عن موقعك الفعلي ، فقد يتسبب ذلك في تأخير الاتصال بين جهازك والخادم.

- ضعف الاتصال بالإنترنت: إذا كان اتصالك بالإنترنت بطيئًا أو غير موثوق به ، فقد يتسبب ذلك في حدوث تأخير.



لحسن الحظ ، يعالج برنامج تسريع isharkVPN كل هذه المشكلات وأكثر. تعمل تقنيتنا على تحسين اتصالك والتأكد من أنك تلعب دائمًا على أعلى مستوى ممكن.



لا تدع التأخير يفسد تجربة Call of Duty بعد الآن. اشترك في isharkVPN اليوم واستمتع بلعب سريع وسلس في كل مرة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تتأخر Call of duty كثيرًا ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

