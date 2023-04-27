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عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator وأوقف Bing من الفتح على Chrome

ishark blog article

2023-04-27 11:21:39

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر أثناء التصفح؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator! يعمل هذا البرنامج الثوري على تسريع اتصالك بالإنترنت عن طريق تحسين إعدادات الشبكة وتقليل زمن الوصول. قل وداعًا لأوقات التحميل المحبطة ومرحبًا بالتصفح بسرعة البرق.



لكن هذا ليس كل شيء. يوفر iSharkVPN Accelerator أيضًا أمانًا من الدرجة الأولى لنشاطك عبر الإنترنت. من خلال التشفير من الدرجة العسكرية والسياسة الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك التأكد من حماية بياناتك الحساسة من أعين المتطفلين.



وبالحديث عن الحماية ، هل تساءلت يومًا عن سبب فتح متصفح Chrome على Bing بدلاً من محرك البحث المفضل لديك؟ هذا في الواقع نتيجة لإعداد افتراضي في المتصفح ، ولكن مع iSharkVPN ، يمكنك بسهولة تغيير هذا إلى محرك البحث الذي تريده. سبب واحد فقط للانتقال إلى iSharkVPN Accelerator.



لا ترضى بتصفح الإنترنت البطيء وغير الآمن. جرب iSharkVPN Accelerator اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا يفتح chrome bing والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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