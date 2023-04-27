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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع IsharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-27 11:23:46

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والاتصالات البطيئة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تعمل تقنيتنا المتطورة على تسريع اتصالك بالإنترنت ، مما يمنحك سرعات فائقة وتجربة سلسة عبر الإنترنت.



ولكن ماذا عن الظاهرة الغامضة المتمثلة في تحول Google باستمرار إلى Bing كمحرك البحث الافتراضي؟ يتوقع البعض أن ذلك يرجع إلى اكتشاف خوارزميات Google أن Bing يوفر نتائج بحث أكثر دقة لاستعلامات معينة. يشتبه آخرون في وجود صفقة مالية بين الشركتين.



بغض النظر عن السبب ، يمكن أن يساعدك استخدام مسرع isharkVPN في تجنب هذه المشكلة. من خلال تشفير نشاطك عبر الإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، يمكنك تجاوز أي قيود إقليمية أو تفضيلات محرك البحث التي قد تؤثر على تجربتك على الإنترنت.



فلماذا تستقر على سرعات الإنترنت البطيئة أو التعامل مع التغييرات المفاجئة في تفضيلات Google؟ قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم واستمتع باتصال الإنترنت السريع والموثوق الذي تستحقه.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تستمر Google في التحول إلى bing ، والاستمتاع بالتصفح الآمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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