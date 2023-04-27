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اكشف الغموض: لماذا تستمر Google في اصطحابي إلى Bing؟ اكتشف الحل مع iSharkVPN.

ishark blog article

2023-04-27 06:46:24

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الآن ، قد تتساءل - لماذا تستمر Google في اصطحابي إلى Bing؟ إنها مشكلة شائعة واجهها العديد من مستخدمي الإنترنت. لحسن الحظ ، يمكن أن تساعد isharkVPN في حل هذه المشكلة أيضًا. باستخدام خدمة VPN الخاصة بنا ، يمكنك تجاوز أي قيود قد تسبب هذه المشكلة والاستمرار في استخدام محرك البحث المفضل لديك دون أي متاعب.



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isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تستمر Google في أخذي إلى bing والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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