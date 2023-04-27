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قم بتسريع سرعة التصفح مع isharkVPN وتعرف على سبب قيام Google بإعادة التوجيه إلى Yahoo

ishark blog article

2023-04-27 06:46:54

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى مواقع الويب؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تسمح تقنيتنا المبتكرة بسرعات إنترنت فائقة السرعة ، مما يمنحك حرية الوصول إلى أي موقع ويب تريده.



لكن لماذا تعيد Google أحيانًا التوجيه إلى Yahoo؟ تحدث هذه الظاهرة ، المعروفة باسم "اختطاف محرك البحث" ، عندما تتحكم البرامج الضارة أو البرامج الضارة في محرك البحث في متصفحك. قد يكون هذا محبطًا ، لأنه قد يؤدي إلى نتائج بحث غير مرغوب فيها وتجربة تصفح مخترقة.



ومع ذلك ، مع مسرع isharkVPN ، يمكنك حماية نفسك من هذه الأنواع من الهجمات. تقوم خدمة VPN الخاصة بنا بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على المتسللين والبرامج الضارة اعتراض طلبات محرك البحث الخاصة بك.



بالإضافة إلى توفير أعلى مستويات الأمان ، يقدم برنامج isharkVPN أيضًا مجموعة متنوعة من المزايا الأخرى. تتيح لك خدمتنا تجاوز الرقابة على الإنترنت وحجب المنطقة ، مما يتيح لك الوصول إلى مواقع الويب والخدمات التي قد تكون مقيدة في بلدك.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وأمان لا مثيل له. قل وداعًا لعمليات اختطاف محركات البحث والوصول المقيد - ومرحبًا بحرية الإنترنت!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تقوم Google بإعادة التوجيه إلى yahoo والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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