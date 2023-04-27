التدوين > ابق آمنًا على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator: حماية نفسك من عين Google الساهرة

ابق آمنًا على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator: حماية نفسك من عين Google الساهرة

ishark blog article

2023-04-27 06:47:23

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator. من خلال تقنيتنا المتقدمة ، يمكنك تصفح الويب بسرعة البرق والوصول إلى أي موقع تريده.



لكن لماذا تحتاج إلى VPN في المقام الأول؟ حسنًا ، الحقيقة هي أن شركات مثل Google تراقب نشاطك عبر الإنترنت بانتظام لجمع معلومات عنك. تُستخدم هذه المعلومات بعد ذلك للإعلان المستهدف ، وفي بعض الحالات ، يمكن بيعها لشركات خارجية.



ولكن مع isharkVPN ، يمكنك حماية خصوصيتك والحفاظ على نشاطك على الإنترنت مخفيًا عن أعين المتطفلين. نحن نستخدم أفضل التشفير لضمان أن تظل بياناتك آمنة ، حتى على شبكات Wi-Fi العامة.



بالإضافة إلى ذلك ، تضمن تقنية التسريع الخاصة بنا عدم إبطاء سرعة الإنترنت لديك ، حتى عند استخدام VPN. هذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بجميع مزايا VPN دون التضحية بالسرعة أو الأداء.



فما تنتظرون؟ اشترك في isharkVPN اليوم وابدأ في تصفح الويب بثقة. مع تقنيتنا المتقدمة وسرعتنا التي لا تقبل المنافسة ، سوف تتساءل كيف عشت بدونها.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تتجسس Google علي ، وتتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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