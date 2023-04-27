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عزز تجربتك في Life360 مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-27 06:48:54

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت عند بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تسمح تقنيتنا بالاتصالات بسرعة البرق وتقضي على أي تأخير. قل وداعًا للتخزين المؤقت المحبط ومرحبًا بالبث السلس.



لكن مسرع isharkVPN ليس فقط للأغراض الترفيهية. كما يوفر اتصالاً آمنًا وخاصًا بالإنترنت ، مما يضمن حماية معلوماتك الشخصية ونشاطك عبر الإنترنت. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تصفح الويب براحة البال.



بالحديث عن النشاط عبر الإنترنت ، هل سمعت عن Life360؟ إنه تطبيق شائع يسمح لك بتتبع موقع أفراد عائلتك وتلقي تنبيهات بشأن سلامتهم. لكن هل تعلم أنه يستخدم أيضًا نشاطك البدني لتحسين الدقة؟



من خلال السماح لـ Life360 بالوصول إلى بيانات نشاطك البدني ، يمكنه تحديد ما إذا كان شخص ما يتنقل حقًا أو ما إذا كان هاتفه قد تم تركه وراء الركب. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للآباء الذين يرغبون في التأكد من أن أطفالهم آمنون ومحاسبون.



لذا ، لماذا لا تجمع بين أمان وسرعة مسرع isharkVPN ودقة Life360؟ سيكون لديك ثنائي قوي يضمن حماية وتحسين نشاطك على الإنترنت والنشاط البدني. جرب مسرع isharkVPN اليوم وانتقل بتجربتك عبر الإنترنت إلى المستوى التالي.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تحتاج life360 إلى نشاطي البدني ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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