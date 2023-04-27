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قم بتأمين خصوصيتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator!

ishark blog article

2023-04-27 06:50:08

إذا كنت قد سئمت من بطء سرعات الإنترنت وترغب في التحكم في خصوصيتك ، فابحث عن مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، ستختبر سرعات فائقة أثناء تصفح الويب. سواء كنت تبث برنامجك المفضل أو تقوم بتنزيل ملفات كبيرة ، فلن تضطر إلى الانتظار حتى يتمكن الإنترنت من اللحاق بالركب.



بالإضافة إلى ذلك ، يعطي مسرع isharkVPN الأولوية لخصوصيتك وأمانك. من خلال تشفير حركة المرور على الإنترنت ، يمكنك أن تطمئن إلى أن معلوماتك الحساسة في مأمن من أعين المتطفلين.



لكن ربما لاحظت شيئًا آخر غريبًا عند تصفح الويب - يستمر متصفحك في التبديل إلى Bing. قد يكون هذا محبطًا إذا كنت تفضل محرك بحث آخر أو إذا كنت معتادًا على تخطيط مختلف.



والخبر السار هو أن مسرع isharkVPN يمكنه المساعدة في هذه المشكلة أيضًا. من خلال إخفاء عنوان IP الخاص بك والموقع ، يمكنك تجنب إعادة توجيهك إلى محرك بحث بناءً على موقعك. بدلاً من ذلك ، يمكنك اختيار محرك البحث الذي تفضله والتمسك به.



فلماذا تقبل السرعات البطيئة والخصوصية المخترقة؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم وجرب الفوائد بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا يتحول متصفحي إلى bing ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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