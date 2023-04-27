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حافظ على أمان محرك بحث Chrome باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-27 06:50:23

إذا كنت تتساءل عن سبب استمرار تغيير محرك بحث Chrome إلى Yahoo ، فقد يكون ذلك بسبب خاطف متصفح أو برنامج ضار. ولكن لا تقلق ، فهناك حل لا يعمل فقط على إصلاح محرك البحث الخاص بك ولكن أيضًا يحسن سرعة الإنترنت لديك وأمانه.



تقديم مسرع isharkVPN ، أداة قوية تعمل على تحسين اتصالك بالإنترنت وتوفر خدمة VPN آمنة. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتصفح وبث وتنزيل أسرع بسرعات دون المساومة على الخصوصية أو الأمان.



يعزز مسرع isharkVPN اتصالك بالإنترنت باستخدام خوارزميات متقدمة لتقليل زمن الوصول وتقليل فقد الحزمة وتحسين الإنتاجية. هذا يعني أنه يمكنك تجربة زيادة كبيرة في سرعة الإنترنت ، خاصة بالنسبة للألعاب عبر الإنترنت ومكالمات الفيديو والأنشطة الأخرى التي تتطلب عرض نطاق تردديًا كثيفًا.



علاوة على ذلك ، يقوم مسرع isharkVPN بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يجعل من الصعب على المتسللين أو مزودي خدمة الإنترنت أو الحكومات تتبع أنشطتك عبر الإنترنت. يمكنك الاتصال بأي خادم من أكثر من 100 خادم في أكثر من 40 دولة والاستمتاع بوصول غير مقيد إلى المحتوى المقيد جغرافيًا أو مواقع الويب.



لكن هذا ليس كل شيء. يأتي مسرع isharkVPN أيضًا مع مانع إعلانات مدمج وماسح ضوئي للبرامج الضارة يحظر الإعلانات المزعجة والنصوص الخطيرة التي قد تعرض أمنك للخطر. يمكنك تصفح الويب وأنت مطمئن ، مع العلم أن بياناتك محمية من أعين المتطفلين.



لذا ، إذا مللت من اتصالات الإنترنت البطيئة وغير الآمنة ، فجرّب مسرع isharkVPN اليوم ولاحظ الفرق بنفسك. قل وداعًا لمخترقي المتصفح ومرحبًا بالتصفح السريع والآمن والخاص.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا يستمر محرك بحث Chrome الخاص بي في التغيير إلى yahoo ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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