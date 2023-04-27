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تجربة إنترنت أسرع مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-27 06:52:29

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتجارب المحبطة عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تسمح تقنيتنا المتطورة باتصالات فائقة السرعة وتصفح أكثر سلاسة.



ولكن هذا ليس كل شيء - فنحن أيضًا نعطي الأولوية لخصوصيتك وأمانك. مع isharkVPN ، يظل نشاطك على الإنترنت مجهولاً وتتم حماية معلوماتك الحساسة. بالإضافة إلى ذلك ، تجعل واجهتنا سهلة الاستخدام من السهل الإعداد والاستخدام.



لكن انتظر ، قد تتساءل - لماذا يعيد بحث Google الخاص بي أحيانًا التوجيه إلى Bing؟ يمكن أن يحدث هذا بسبب عدد من العوامل ، مثل البرامج الضارة أو إعدادات المتصفح. ومع ذلك ، فإن استخدام isharkVPN يمكن أن يساعد في منع حدوث ذلك. تتيح لك خدمة VPN الخاصة بنا الاختيار من بين خوادم متعددة في جميع أنحاء العالم ، لذلك يمكن أن تظهر حركة المرور على الإنترنت وكأنها قادمة من موقع مختلف. يمكن أن يساعد ذلك في تجاوز أي قيود محلية أو عمليات إعادة توجيه غير مرغوب فيها.



لا تدع الإنترنت البطيء ومخاوف الخصوصية تعيقك. جرب مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا ينتقل بحث Google الخاص بي إلى bing ، والاستمتاع بالتصفح الآمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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