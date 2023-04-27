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اختبر سرعات إنترنت فائقة السرعة مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-27 06:52:43

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر أثناء محاولة بث برامجك وأفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تعزيز سرعة الإنترنت لديك وتقضي على التخزين المؤقت المحبط ، مما يتيح لك الاستمتاع بأنشطتك عبر الإنترنت دون انقطاع. بالإضافة إلى ذلك ، يضمن التشفير العسكري الخاص بنا أن يظل نشاطك عبر الإنترنت آمنًا وخاصًا.



ولكن ماذا عن عندما تبحث على Google وينتهي بك الأمر إلى Yahoo؟ يمكن أن يحدث هذا عندما يكون متصفحك مصابًا ببرامج ضارة أو مخترق متصفح. تعيد هذه البرامج الضارة توجيه نتائج البحث إلى محركات بحث بديلة ، مما يؤدي غالبًا إلى مواقع ويب غير مرغوب فيها وتنزيلات قد تكون ضارة.



ومع ذلك ، مع isharkVPN ، يمكنك تصفح الويب دون خوف من هؤلاء الخاطفين المزعجين. تستخدم خدمة VPN الخاصة بنا بروتوكولات تشفير وأنفاق متقدمة لحماية متصفحك من البرامج الضارة والمتطفلين.



لذا ، إذا مللت من بطء سرعات الإنترنت وعمليات إعادة توجيه المتصفح غير المرغوب فيها ، فجرّب مسرع isharkVPN اليوم. استمتع بسرعات الإنترنت الفائقة ، والتصفح الآمن عبر الإنترنت ، وراحة البال لأن نشاطك على الإنترنت محمي.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا ينتقل بحث Google الخاص بي إلى yahoo ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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