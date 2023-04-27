التدوين > iSharkVPN Accelerator: الحل الافتراضي لجهاز Mac الخاص بك إلى Yahoo

iSharkVPN Accelerator: الحل الافتراضي لجهاز Mac الخاص بك إلى Yahoo

ishark blog article

2023-04-27 06:53:42

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تعمل تقنية VPN الخاصة بنا على تسريع اتصالك بالإنترنت وتتيح لك الوصول إلى أي موقع ويب في أي مكان. نحن نقدم مجموعة واسعة من الخوادم الموجودة في جميع أنحاء العالم ، مما يضمن أن يكون لديك دائمًا اتصال سريع وموثوق.



ولكن لماذا جهاز Mac الخاص بك الافتراضي إلى Yahoo؟ لاحظ العديد من مستخدمي Mac أن محرك البحث الافتراضي الخاص بهم قد تم تعيينه على Yahoo ، حتى إذا كانوا يفضلون استخدام Google أو محرك بحث آخر. هذا لأنه تم تعيين Yahoo كمحرك البحث الافتراضي في متصفح Safari من Apple.



ومع ذلك ، مع isharkVPN ، يمكنك بسهولة تبديل محرك البحث الافتراضي الخاص بك إلى Google أو أي محرك بحث آخر من اختيارك. يمكن أن تساعد تقنية VPN الخاصة بنا أيضًا في حماية خصوصيتك من خلال تشفير حركة المرور على الإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك من أعين المتطفلين.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بوصول سريع وآمن وغير مقيد للإنترنت!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا يقوم جهاز mac الخاص بي بالتعيين الافتراضي إلى yahoo ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN