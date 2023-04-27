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أطلق العنان للقوة الكاملة لشبكة VPN الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-27 06:54:20

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر أثناء بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تنظر إلى أبعد من ميزة تسريع iSharkVPN! تأتي خدمة VPN الأفضل لدينا الآن مزودة بمسرع يمكنه تحسين تجربة التصفح والبث المباشر بشكل كبير.



مع مسرع iSharkVPN ، يمكنك تجاوز ازدحام الإنترنت والوصول إلى مواقع الويب والمحتوى المفضل لديك بشكل أسرع من أي وقت مضى. تعمل هذه الميزة عن طريق توجيه حركة المرور على الإنترنت من خلال خادم مُحسَّن ، والذي يمكنه تقليل زمن الوصول وتحسين سرعات التنزيل والتحميل.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم iSharkVPN أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى للحفاظ على خصوصية أنشطتك عبر الإنترنت وأمانها. مع التشفير من الدرجة العسكرية والسياسة الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك أن تطمئن إلى أن تواجدك على الإنترنت محمي من أعين المتطفلين.



الآن ، قد تتساءل لماذا يقول جهاز Mac الخاص بك "بحث ماركيز". قد تكون هذه علامة على إصابة جهاز Mac الخاص بك ببرامج ضارة. البرامج الضارة هي نوع من البرامج المصممة لإتلاف أو تعطيل أنظمة الكمبيوتر. في حالة البرمجيات الخبيثة "search marquis" ، يمكنها اختراق متصفح الويب الخاص بك وإعادة توجيهك إلى محركات بحث غير مرغوب فيها.



لحسن الحظ ، يمكن لـ iSharkVPN المساعدة في حماية جهاز Mac الخاص بك من البرامج الضارة والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت. تنشئ خدمة VPN الخاصة بنا نفقًا آمنًا وخاصًا بين جهازك والإنترنت ، والذي يمكن أن يمنع الجهات الخبيثة من الوصول إلى معلوماتك الشخصية.



فلماذا تنتظر؟ قم بترقية تجربتك على الإنترنت باستخدام ميزة تسريع iSharkVPN والحفاظ على جهاز Mac الخاص بك في مأمن من البرامج الضارة والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت. اشترك في iSharkVPN اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا يقول جهاز Mac الخاص بي علامة بحث ، استمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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