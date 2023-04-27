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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-27 06:55:57

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator. من خلال تقنيتنا المتقدمة ، نقدم سرعات فائقة السرعة تواكب جميع أنشطتك على الإنترنت دون أي تأخير أو تأخير.



تم تجهيز خدمة VPN الخاصة بنا بأحدث تقنيات التشفير ، مما يضمن بقاء جميع أنشطتك عبر الإنترنت آمنة وخصوصية. من خلال شبكتنا العالمية من الخوادم ، يمكنك الوصول إلى أي موقع أو محتوى من أي جزء من العالم بسهولة.



ولكن لماذا يستمر محرك البحث الخاص بك في الانتقال إلى Yahoo؟ الإجابة بسيطة - قد يقوم مزود خدمة الإنترنت (ISP) بإعادة توجيه استعلامات البحث الخاصة بك إلى Yahoo كجزء من خدمة محرك البحث الخاصة به. قد يكون هذا محبطًا ، خاصة إذا كنت تفضل استخدام Google أو محركات البحث الأخرى.



باستخدام iSharkVPN Accelerator ، يمكنك تجاوز إعادة توجيه مزود خدمة الإنترنت والوصول إلى محرك البحث المفضل لديك دون أي تدخل. تضمن خدمة VPN الخاصة بنا أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت خاصة وآمنة ، بينما تمنحك أيضًا حرية استخدام محرك البحث الذي تختاره.



فما تنتظرون؟ اشترك في iSharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وخصوصية آمنة عبر الإنترنت وحرية استخدام أي محرك بحث تفضله.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا ينتقل محرك البحث الخاص بي إلى yahoo ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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