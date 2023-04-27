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التدوين > قم بتأمين بحث Safari الخاص بك باستخدام مسرع isharkVPN

قم بتأمين بحث Safari الخاص بك باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-27 06:56:12
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت ومواقع الويب التي تستغرق وقتًا طويلاً في التحميل؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!

تم تصميم تقنية التسريع الخاصة بنا لزيادة سرعة الإنترنت لديك وتحسين أوقات تحميل الموقع. مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بالتدفق السلس والتنزيلات السريعة والتصفح السلس دون أي انقطاع.

ولكن ماذا عن وقت انتقال بحث Safari إلى Yahoo بدلاً من محرك البحث المفضل لديك؟ يمكن أن تحدث هذه المشكلة المحبطة بسبب امتدادات المتصفح أو الإعدادات ، ولكن مع isharkVPN ، يمكنك تجاوزها بسهولة.

تتيح لك خدمة VPN الخاصة بنا اختيار محرك البحث المفضل لديك وتضمن توجيه عمليات البحث الخاصة بك إلى المحرك الذي اخترته. لا مزيد من عمليات إعادة التوجيه المزعجة إلى Yahoo ، فقط تصفح سلس وفعال.

فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة وتصفح خالي من المتاعب.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك لماذا يذهب بحث السفاري الخاص بي إلى ياهو ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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