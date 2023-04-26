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حافظ على سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-26 20:22:48

إذا كنت من مستخدمي الإنترنت بشكل متكرر ، فربما لاحظت أنه في بعض الأحيان يتم تغيير محرك البحث الخاص بك إلى Yahoo دون موافقتك. قد يكون هذا محبطًا وقد يؤدي أحيانًا إلى مخاوف أمنية. لكن لا تقلق ، فهناك حل - مُسرع iShark VPN.



iShark VPN هو أداة قوية تسمح لك بتصفح الإنترنت بأمان ودون الكشف عن هويتك. يقوم بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على أي شخص تتبع أنشطتك عبر الإنترنت. سواء كنت تقوم بالوصول إلى معلومات حساسة أو تتصفح الويب ببساطة ، فإن مسرع iShark VPN يضمن حماية خصوصيتك على الإنترنت.



ولكن ما علاقة مسرع iShark VPN بتغيير محرك البحث الخاص بك إلى Yahoo؟ حسنًا ، عند استخدام VPN ، يتم توجيه أنشطتك عبر الإنترنت من خلال خادم بعيد. هذا يعني أن مزود خدمة الإنترنت (ISP) لا يمكنه رؤية ما تفعله عبر الإنترنت. ومع ذلك ، في بعض الأحيان يستخدم مزودو خدمة الإنترنت اختطاف DNS (نظام اسم المجال) لإعادة توجيه أنشطتك عبر الإنترنت إلى موقع ويب مختلف. هذا هو الحال غالبًا مع محركات البحث ، حيث يقوم مزودو خدمة الإنترنت بإعادة توجيه استعلامات البحث الخاصة بك إلى Yahoo أو محركات البحث الأخرى.



ومع ذلك ، مع مسرع iShark VPN ، يمكنك بسهولة تجاوز اختطاف DNS والوصول إلى محرك البحث الذي تختاره. ما عليك سوى الاتصال بخادم VPN واختيار محرك البحث المفضل لديك. سيتم توجيه أنشطتك عبر الإنترنت من خلال خادم VPN ، مما يمنع أي محاولات لاختطاف DNS من قبل مزود خدمة الإنترنت الخاص بك.



بالإضافة إلى حماية خصوصيتك على الإنترنت وتجاوز اختطاف DNS ، يقدم برنامج تسريع iShark VPN العديد من المزايا الأخرى. إنه يحسن سرعة الإنترنت لديك عن طريق تقليل زمن الوصول وفقدان الحزم ، مما يجعل أنشطتك عبر الإنترنت أسرع وأكثر سلاسة. كما يتيح لك الوصول إلى المحتوى والمواقع المقيدة جغرافيًا ، سواء كانت خدمات البث أو الألعاب عبر الإنترنت أو منصات الوسائط الاجتماعية.



في الختام ، إذا مللت من تغيير محرك البحث الخاص بك إلى Yahoo أو محركات بحث أخرى دون موافقتك ، فإن iShark VPN Accelerator هو الحل المناسب لك. إنه يحمي خصوصيتك على الإنترنت ، ويتجاوز اختطاف DNS ، ويقدم العديد من المزايا الأخرى التي تعزز تجربتك على الإنترنت. جرب iShark VPN Accelerator اليوم واستمتع بإنترنت أكثر أمانًا وأسرع وأكثر أمانًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا يستمر محرك البحث الخاص بي في التغيير إلى yahoo ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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