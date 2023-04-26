التدوين > زيادة سرعة الإنترنت لديك مع IsharkVPN Accelerator

زيادة سرعة الإنترنت لديك مع IsharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-26 20:22:55

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت ويتم إعادة توجيهك باستمرار إلى محرك بحث Bing؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تتيح لك تقنية التسريع الخاصة بنا الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة ، مما يجعل البث والتنزيل أمرًا سهلاً. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال اتصالات VPN الآمنة الخاصة بنا ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة البال مع العلم أن معلوماتك محمية.



ولكن ماذا عن محرك بحث Bing المزعج؟ أبلغ العديد من مستخدمي الإنترنت عن إعادة توجيههم إلى Bing دون موافقتهم أو علمهم. هذا غالبًا بسبب مزود خدمة الإنترنت أو إعدادات المتصفح. ومع ذلك ، مع isharkVPN ، يمكنك بسهولة تجاوز هذه القيود واختيار محرك البحث المفضل لديك.



قل وداعًا لسرعات الإنترنت البطيئة ومحركات البحث غير المرغوب فيها. جرب فوائد مسرع isharkVPN لنفسك وتحكم في تصفح الإنترنت الخاص بك. سجل اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا يستمر محرك البحث الخاص بي في الانتقال إلى bing ، والاستمتاع بالتصفح الآمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN