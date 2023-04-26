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إلغاء حظر Netflix باستخدام iSharkVPN Accelerator - دليل شامل

ishark blog article

2023-04-26 20:25:01

هل سئمت من منعك من بث برامجك المفضلة على Netflix؟ هل ترغب في أن تتمكن من الوصول إلى كل المحتوى المتاح في مناطق أخرى؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



تتيح لك خدمة VPN الخاصة بنا تجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى المحتوى من جميع أنحاء العالم. باستخدام مسرع isharkVPN ، يمكنك الاتصال بسهولة بالخوادم في بلدان مختلفة والوصول إلى جميع العروض والأفلام غير المتوفرة في منطقتك. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن خدمتنا ألا تتأثر سرعات الإنترنت لديك أثناء استخدام VPN.



لكن لماذا تحظر Netflix الشبكات الافتراضية الخاصة في المقام الأول؟ الأمر كله يتعلق باتفاقيات الترخيص. يجب أن تلتزم Netflix بالاتفاقيات مع موفري المحتوى ، والتي غالبًا ما تتضمن قيودًا على مكان الوصول إلى المحتوى. باستخدام VPN لتجاوز هذه القيود ، فأنت تنتهك بشكل أساسي هذه الاتفاقيات وتصل إلى محتوى ليس من المفترض أن تقوم به.



لحسن الحظ ، يقدم مسرع isharkVPN حلاً يتيح لك الوصول إلى المحتوى الذي تريده دون انتهاك أي اتفاقيات ترخيص. لذلك إذا سئمت من حظر برامجك المفضلة ، تحقق من مسرع isharkVPN اليوم وابدأ البث دون أي قيود.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تقوم netflix بحظر الشبكات الافتراضية الخاصة ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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