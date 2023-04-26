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عزز تجربتك على الإنترنت مع IsharkVPN Accelerator وأصلح محرك البحث الافتراضي في Safari إلى Yahoo

ishark blog article

2023-04-26 20:25:37

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت عند بث برامجك وأفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! من خلال تقنيتنا المتطورة ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وبث لا تشوبه شائبة دون أي انقطاع.



يعمل مسرعنا من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول ، مما يؤدي إلى أوقات تحميل أسرع وسرعات نقل أسرع. سواء كنت تقوم بالبث على Netflix ، أو تتصفح الوسائط الاجتماعية ، أو تلعب الألعاب عبر الإنترنت ، فإن مسرع isharkVPN يضمن تجربة سلسة وسلسة.



ولكن هذا ليس كل شيء - توفر VPN الخاصة بنا أيضًا ميزات أمان وخصوصية من الدرجة الأولى للحفاظ على نشاطك عبر الإنترنت آمنًا. مع التشفير من الدرجة العسكرية والسياسة الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك أن تطمئن لأن معلوماتك الحساسة محمية من أعين المتطفلين.



الآن ، قد تتساءل عن سبب تعيين متصفح Safari لديك افتراضيًا على Yahoo بدلاً من محرك البحث المفضل لديك. تكمن الإجابة في الإعدادات الافتراضية لـ Safari ، والتي يمكن تغييرها ببضع نقرات. ما عليك سوى الانتقال إلى تفضيلات Safari ، وتحديد علامة تبويب البحث ، واختيار محرك البحث المفضل لديك من القائمة المنسدلة.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة ومحركات البحث غير المرغوب فيها تعيقك. جرب مسرع isharkVPN وتحكم في تجربتك على الإنترنت اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تقوم رحلات السفاري افتراضيًا على yahoo ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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