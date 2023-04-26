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قم بحماية تجربة التصفح الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-26 20:26:15

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والقيود المفروضة على الوصول إلى بعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تتيح لك تقنيتنا تصفح الإنترنت بسرعات فائقة ، مع الحفاظ أيضًا على نشاطك عبر الإنترنت آمنًا وخاصًا.



ولكن ماذا عن تلك القضية المزعجة من Safari التي تستخدم باستمرار Yahoo كمحرك بحث لها؟ لا تقلق ، لقد وفرت لك isharkVPN تغطيتك. باستخدام خدمة VPN الخاصة بنا ، يمكنك تجاوز أي قيود على محرك البحث واختيار محرك البحث الذي تختاره.



تتيح لك خدمتنا أيضًا الوصول إلى مواقع الويب المقيدة جغرافيًا ، مثل خدمات البث ومنصات الوسائط الاجتماعية ، من أي مكان في العالم. لا مزيد من الحظر بسبب القيود المستندة إلى الموقع!



بالإضافة إلى ذلك ، تقدم isharkVPN دعمًا للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وواجهة سهلة الاستخدام ، مما يسهل على أي شخص استخدامها.



فلماذا تستقر على سرعات الإنترنت البطيئة والوصول المقيد بينما يمكنك الاستمتاع بتجربة تصفح مثالية مع مسرع isharkVPN؟ جربنا اليوم وشاهد الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تستمر رحلات السفاري في استخدام ياهو ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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