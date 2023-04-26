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التدوين > iSharkVPN Accelerator: حل لتحويل Safari من Google إلى Bing

iSharkVPN Accelerator: حل لتحويل Safari من Google إلى Bing

ishark blog article

2023-04-26 20:26:22
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر عند بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.

تعمل هذه الأداة القوية على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يوفر سرعات فائقة وتدفقًا سلسًا. مع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا للتأخر المحبط ومرحبًا بالترفيه المستمر.

لكن isharkVPN ليس فقط للبث المباشر. كما يوفر تجربة تصفح آمنة وخصوصية ، مما يحمي بياناتك الحساسة من أعين المتطفلين. وباستخدام الخوادم الموجودة في جميع أنحاء العالم ، يمكنك الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا من أي مكان وفي أي وقت.

بالحديث عن التصفح ، هل لاحظت أن Safari أصبح الآن افتراضيًا على Bing بدلاً من Google كمحرك البحث الخاص به؟ قد يبدو هذا التغيير محيرًا في البداية ، ولكن يوجد في الواقع تفسير منطقي.

تعمل Apple ، الشركة التي تقف وراء Safari ، على تحسين خصوصية المستخدم وأمانه. باستخدام Bing بدلاً من Google ، يمكن لـ Safari تجنب إرسال بيانات المستخدم إلى عملاق البحث ، الذي يتتبع نشاط المستخدم لخدمة الإعلانات المستهدفة.

لذلك ، مع تبديل isharkVPN و Safari إلى Bing ، يمكنك الاستمتاع بتجربة تصفح أسرع وأكثر أمانًا وخصوصية. قم بترقية الإنترنت الخاص بك اليوم مع مسرع isharkVPN.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تقوم Safari بالتبديل من google إلى bing ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
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