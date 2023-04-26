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عزز التصفح باستخدام iSharkVPN Accelerator وانتقل إلى Yahoo على Safari

ishark blog article

2023-04-26 20:26:58

إذا كنت تبحث عن خدمة VPN من الدرجة الأولى توفر سرعات فائقة ، فابحث عن iSharkVPN Accelerator. تم تصميم تقنية VPN المتطورة هذه لتحسين وتسريع اتصالك بالإنترنت ، مما يمنحك وصولاً أسرع إلى مواقع الويب والمحتوى عبر الإنترنت أكثر من أي وقت مضى.



مع iSharkVPN Accelerator ، ستستمتع بسرعات تنزيل وتحميل فائقة السرعة ، مما يجعل من السهل بث أفلامك وبرامجك التلفزيونية المفضلة ، ولعب الألعاب عبر الإنترنت ، وتصفح الويب دون التعرض لأي تأخير أو تخزين مؤقت. بالإضافة إلى ذلك ، مع ميزات التشفير والأمان المتقدمة ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك عبر الإنترنت آمن ومجهول الهوية.



أحد الأسئلة التي يطرحها العديد من المستخدمين هو لماذا يستخدم Safari ، متصفح الويب الافتراضي على أجهزة Apple ، Yahoo كمحرك البحث الافتراضي بدلاً من Google. هناك عدة أسباب لذلك ، بما في ذلك حقيقة أن Yahoo لديها شراكة طويلة الأمد مع Apple ، وأن Yahoo تقدم تجربة بحث تركز على الخصوصية أكثر من Google.



ومع ذلك ، إذا كنت تفضل استخدام Google كمحرك البحث الخاص بك في Safari ، فيمكنك بسهولة تغيير الإعدادات الافتراضية. ما عليك سوى فتح Safari ، والانتقال إلى التفضيلات ، ثم النقر فوق علامة التبويب "بحث". من هناك ، يمكنك تحديد Google كمحرك البحث الافتراضي الخاص بك والتمتع بنتائج بحث سريعة ودقيقة على جهاز Apple الخاص بك.



سواء كنت تبحث عن تجربة إنترنت أسرع أو ترغب ببساطة في تخصيص متصفح Safari الخاص بك ، يمكن أن يساعدك iSharkVPN Accelerator وبحث Google في تحقيق أقصى استفادة من تجربتك على الإنترنت. فلماذا تنتظر؟ جرب iSharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تستخدم رحلات السفاري موقع yahoo بدلاً من google ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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