التدوين > زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator - تعرف على كيفية إزالة Search Marquis من Chrome

زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator - تعرف على كيفية إزالة Search Marquis من Chrome

ishark blog article

2023-04-26 20:27:06

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تضمن تقنيتنا المتطورة سرعات إنترنت فائقة السرعة ، مما يتيح لك البث والتنزيل والتصفح بسهولة.



لكن انتظر ، قد تتساءل عن سبب ظهور "بحث ماركيز" في متصفح Chrome؟ "Search marquis" هو برنامج غير مرغوب فيه (PUP) يمكنه اختراق متصفحك وإعادة توجيه عمليات البحث إلى مواقع ويب غير مألوفة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء سرعات الإنترنت لديك ويؤثر على أمنك على الإنترنت.



ومع ذلك ، مع مسرع isharkVPN ، يمكنك حظر وإزالة PUPs مثل "بحث ماركيز" من خلال ميزات الأمان المتقدمة الخاصة بنا. هذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بتصفح إنترنت سريع وآمن دون أي مقاطعة أو عمليات إعادة توجيه غير مرغوب فيها.



بالإضافة إلى ميزات الأمان الخاصة بنا ، يوفر مسرع isharkVPN أيضًا نطاقًا تردديًا غير محدود وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات وواجهة سهلة الاستخدام. يمكنك الاتصال بأي من مواقع خوادمنا العالمية والاستمتاع بسرعات إنترنت آمنة وسريعة من أي مكان في العالم.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة و PUPs تدمر تجربتك على الإنترنت. جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بتصفح إنترنت سريع وآمن.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا يظهر بحث ماركيز على الكروم ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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