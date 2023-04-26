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قل وداعا لبطء سرعات الإنترنت مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-26 20:27:27

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تجد نفسك غالبًا تنتظر تحميل الصفحات أو تخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، ستختبر سرعات إنترنت فائقة السرعة تواكب جميع احتياجاتك على الإنترنت. سواء كنت تقوم ببث برنامجك التلفزيوني المفضل ، أو اللعب مع الأصدقاء ، أو ببساطة تتصفح الويب ، فإن مسرع isharkVPN يضمن لك تجربة سلسة عبر الإنترنت.



ولكن ماذا عن النوافذ المنبثقة للبحث المزعج ماركيز؟ غالبًا ما تحدث هذه المشكلة المزعجة بسبب برامج الإعلانات المتسللة ، والتي يمكن أن تصيب جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتتسبب في ظهور إعلانات غير مرغوب فيها على شاشتك. لحسن الحظ ، يحتوي isharkVPN على مانع إعلانات مدمج يمنع هذه النوافذ المنبثقة من الظهور في المقام الأول.



لذلك لن تستمتع فقط بسرعات الإنترنت الفائقة مع مسرع isharkVPN ، ولكن ستتمتع أيضًا براحة البال التي تأتي مع معرفة أن تجربتك عبر الإنترنت آمنة ومأمونة. بالإضافة إلى ذلك ، مع توفر دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، يمكنك أن تطمئن إلى معرفة أن أي مشكلات قد تواجهها سيتم حلها بسرعة.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة والنوافذ المنبثقة المزعجة تفسد تجربتك على الإنترنت. جرب مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تستمر علامات البحث في الظهور ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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