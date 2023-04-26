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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator!

ishark blog article

2023-04-26 20:27:42

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث برامجك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. ستعمل تقنيتنا المتطورة على تحسين سرعة الإنترنت لديك وتحسين تجربة البث لديك.



ولكن لماذا يستمر بحث ماركيز في الظهور على جهاز Mac الخاص بك؟ Search marquis هو خاطف متصفح يمكنه إصابة جهاز Mac الخاص بك إذا قمت بتنزيل برامج ضارة عن طريق الخطأ أو نقرت على روابط ضارة. يمكنه إعادة توجيه محرك البحث الخاص بك إلى مواقع ويب غير مرغوب فيها وإبطاء سرعة الإنترنت لديك.



لحسن الحظ ، يمكن أن يساعد مسرع isharkVPN في منع هذه المشكلة. تقوم خدمة VPN الخاصة بنا بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت وإخفاء نشاطك عبر الإنترنت من المتسللين والتهديدات الإلكترونية المحتملة. بالإضافة إلى ذلك ، تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت ، بحيث يمكنك الاستمتاع بتجربة تصفح أسرع وأكثر سلاسة.



لا تدع ماركيز البحث يحبطك. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم وابدأ في الاستمتاع باتصال إنترنت سريع للغاية. خدمتنا سهلة الاستخدام متاحة لأجهزة Windows و Mac و Android و iOS. بالإضافة إلى ذلك ، يتوفر فريق دعم العملاء لدينا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للإجابة على أي أسئلة أو مخاوف قد تكون لديك.



قل وداعًا لإبطاء الإنترنت ومرحبًا بالبث السلس والتصفح باستخدام مسرع isharkVPN. اشترك الآن واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تظهر علامة البحث على جهاز Mac الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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