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تحسين تجربة البث مع iSharkVPN Accelerator: قل وداعًا للتخزين المؤقت!

ishark blog article

2023-04-26 20:28:04

هل سئمت من مشاهدة برامجك وأفلامك المفضلة على Netflix أو Hulu أو أي منصة بث أخرى ، فقط من أجل تخزين تجربة المشاهدة مؤقتًا ومقاطعتها باستمرار؟ نحن نعلم كم يمكن أن يكون الأمر محبطًا ، ولهذا يسعدنا أن نقدم لك مسرع isharkVPN.



بفضل تقنية التسريع المتطورة لدينا ، يمكنك الآن الاستمتاع بالبث السلس دون أي انقطاع مؤقت أو انقطاع. يعمل المسرع الخاص بنا من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت لضمان إعطاء الأولوية للمحتوى المتدفق ، مما يؤدي إلى تدفق أسرع وأكثر سلاسة ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.



فلماذا يتدفق العازلة كثيرا؟ الجواب يكمن في طريقة عمل الإنترنت. عندما تقوم ببث المحتوى ، يرسل جهازك طلبًا إلى الخادم الذي يستضيف المحتوى. ثم يرسل الخادم المحتوى مرة أخرى إلى جهازك في حزم صغيرة ، ثم يتم تجميعها معًا لإنشاء دفق الفيديو أو الصوت الذي تشاهده.



ومع ذلك ، إذا كان اتصالك بالإنترنت بطيئًا أو غير مستقر ، فيمكن أن تتأخر هذه الحزم أو تفقدها ، مما يؤدي إلى التخزين المؤقت أو الانقطاع. هذا هو المكان الذي يأتي فيه مسرع isharkVPN. تعمل تقنيتنا من خلال تقليل عدد الحزم المفقودة أو المتأخرة ، مما يؤدي إلى تجربة بث أكثر سلاسة ومتعة.



لكن هذا ليس كل شيء. يعمل مسرعنا أيضًا مع تقنية VPN القوية من isharkVPN ، والتي تشفر اتصالك بالإنترنت وتحمي خصوصيتك على الإنترنت. هذا يعني أنه يمكنك مشاهدة برامجك وأفلامك المفضلة دون القلق بشأن المتسللين أو اختراق البيانات أو المراقبة عبر الإنترنت.



فما تنتظرون؟ اشترك في isharkVPN اليوم وابدأ في الاستمتاع بالتدفق السلس باستخدام تقنية التسريع القوية الخاصة بنا. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالبث غير المنقطع ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تقوم بتخزين مؤقت للبث كثيرًا ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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