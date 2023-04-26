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قم بإلغاء قفل الإنترنت بشكل أسرع باستخدام مسرع isharkVPN: قل وداعًا للإنترنت البطيء والمكالمات غير المعروفة

ishark blog article

2023-04-26 20:29:18

هل سئمت من بطء اتصالك بالإنترنت وركوده؟ هل تشعر أن أنشطتك على الإنترنت تخضع للمراقبة والتعقب؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا لإبطاء سرعات الإنترنت ومرحبًا بالتصفح السريع. تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول ، مما يمنحك تجربة سلسة عبر الإنترنت.



لكن هذا ليس كل ما تقدمه isharkVPN. تضمن خدمة VPN الخاصة بنا أيضًا أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت خاصة وآمنة. مع التشفير من الدرجة العسكرية والسياسة الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك أن تطمئن لأن بياناتك آمنة وسليمة.



وبالحديث عن الخصوصية على الإنترنت ، هل تساءلت يومًا عن سبب استمرار Unknown في الاتصال بك؟ من المحتمل أن معلوماتك الشخصية قد تم تسريبها أو بيعها للمسوقين عبر الهاتف. ولكن مع isharkVPN ، يمكنك حماية معلوماتك الشخصية ومنع المكالمات والرسائل غير المرغوب فيها.



فما تنتظرون؟ اشترك في isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة وأمن لا مثيل له على الإنترنت. قل وداعًا لمكالمات Unknown المستمرة ومرحبًا بتجربة أكثر أمانًا وخصوصية عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا يستمر مجهول في الاتصال بي ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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