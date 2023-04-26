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قل وداعا لبطء الإنترنت مع IsharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-26 20:30:09

هل تشعر بالإحباط بسبب بطء سرعة الإنترنت وأوقات التخزين المؤقت الطويلة؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator! لا توفر خدمتنا تصفحًا آمنًا للإنترنت فحسب ، بل تعزز أيضًا سرعة الإنترنت لديك للحصول على الأداء الأمثل.



إحدى المشكلات الشائعة التي يواجهها المستخدمون عند البحث على Google هي ظهور Yahoo كمحرك بحث بدلاً من ذلك. يمكن حل هذا بسهولة باستخدام iSharkVPN Accelerator ، لأنه يخفي عنوان IP الخاص بك ويضمن عدم إعادة توجيه تفضيلات محرك البحث الخاص بك.



قل وداعًا لبطء سرعات الإنترنت وتغييرات محرك البحث غير المرغوب فيها باستخدام iSharkVPN Accelerator. اشترك الآن واستمتع بتصفح سريع وآمن.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تفتح yahoo عندما أبحث في google ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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