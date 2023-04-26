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لماذا يستمر Yahoo في الفتح في Safari؟ اكتشف الحل مع IsharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-26 20:30:16

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لكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا ميزات أمان عالية المستوى لحماية خصوصيتك على الإنترنت. من خلال التشفير من الدرجة العسكرية وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الصارمة ، يمكنك تصفح الويب براحة بال.



إحدى المشكلات التي قد يواجهها بعض المستخدمين هي فتح Yahoo باستمرار في Safari. قد يكون هذا محبطًا ويستغرق وقتًا طويلاً ، ولكن مع isharkVPN ، يمكنك بسهولة تجاوز هذه المشكلة. تتيح لك خدمة VPN الخاصة بنا اختيار محرك البحث المفضل لديك وتضمن أنه يظل الخيار الافتراضي ، مما يزيل الانزعاج من إعادة توجيهك باستمرار إلى Yahoo.



بالإضافة إلى هذه المزايا ، تقدم isharkVPN أيضًا نطاقًا تردديًا غير محدود ، وتوافقًا مع أجهزة متعددة ، وواجهة سهلة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا ، يمكنك تجربة خدمتنا الخالية من المخاطر.



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كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تستمر yahoo في الفتح في رحلات السفاري ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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